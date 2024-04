João Vicenti, tecladista do Nenhum de Nós, morre aos 58 anos Músico, que também tocava acordeon, entrou para a banda nos anos 90

João Vicenti, o tecladista do Nenhum de Nós, morreu aos 58 anos. O anúncio foi feito nas redes sociais da banda gaúcha nesta madrugada.

Vicenti, de chapéu, à esquerda nas fotos, também tocava acordeon, ou gaita, como o instrumento é chamado no Sul do país, e estava internado para tratamento de um câncer no rim.

Camila, Camila" e "O Astronauta de Mármore" (versão para "Starman", de David Bowie), em 1991 como músico convidado. Cinco anos depois, ele foi efetivado como integrante oficial.

