Jon Bon Jovi canta com os finalistas do American Idol. Veja! Abi Carter, a vencedora, Will Moseley e Jack Blocker dividiram o palco com o mentor da noite

Vagalume|Do R7 20/05/2024 - 09h45 (Atualizado em 20/05/2024 - 09h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share