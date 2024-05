Josh Freese, baterista do Foo Fighters, presta homenagem a Taylor Hawkins ao celebrar 1 ano de banda

Alto contraste

A+

A-

Crédito fotos: Doug Peters / Danny Clinch - Foo Fighters Instagram



Josh Freese, o atual baterista do Foo Fighters, completou 1 ano de banda e usou as redes sociais para celebrar o momento. O músico, que assumiu a posição no grupo liderado por Dave Grohl em 21 de maio do ano passado, falou sobre o momento em que estreou, sem deixar de prestar sua homenagem ao baterista Taylor Hawkins.



Hawkins morreu em 25 de março de 2022, em decorrência de uma overdose, durante a turnê do Foo Fighters na América do Sul. O músico tinha 50 anos. Após um bom tempo de pausa, a banda anunciou Josh Freese como o novo baterista.



Em uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira (21), Freese mostrou vídeos do primeiro ensaio que fez com o Foo Fighters. "Hoje, há um ano, isso foi ao ar e eu parei de ficar quieto sobre o que era chamado de 'o segredo mais mal guardado do mundo da música' na época (embora eu achasse que fizemos um bom trabalho da nossa parte). O Foo Fighters lançou um especial de uma hora de duração tocando algumas músicas no ensaio", escreveu ele.



"Aqui estão 3 vídeos da primeira música. Adorei o resultado e sou orgulhoso disso. Eu brinquei que tudo o que realmente precisávamos era de 'All My Life' e depois seguir em frente (porque estava muito bom)", continou Freese.



O baterista, então, prestou sua homenagem a Hawkins. "Dito isso, continuo sentindo falta de Taylor"[Hawkins], assim como a banda também sente, sua família, amigos e o resto do mundo. Também continuamos tentando dar o máximo nesta situação, seguindo em frente e fazendo o que amamos fazer... tocar música, homenagear Taylor e permanecer positivos".



Veja o post abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume