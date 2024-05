Justin Bieber e Hailey Bieber estão esperando o primeiro bebê do casal!

Alto contraste

Crédito foto: Instagram @justinbieber



Justin Bieber está vivendo um 2024 que para sempre ficará em sua lembrança. Além dele ter completado 30 anos, em março passado, o cantor agora revelou ao mundo que Hailey Bieber, sua esposa, está grávida do primeiro bebê do casal.



O anúncio foi feito através do Instagram, tanto dele quanto dela. Em ambos perfis a mesma postagem foi publicada trazendo um vídeo, e uma sequência de fotos dos dois em clima romântico no campo.



Nenhuma legenda foi escrita para acompanhar as imagens. Segundo o site TMZ, Hailey já está no sexto mês de gestação. Ou seja, a crança nascerá muito em breve. Parabéns ao casal!



