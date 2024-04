Justin Timberlake lança o álbum, "Everything I Thought It Was". Escute com todas letras Astro retorna com o primeiro disco de inéditas em seis anos

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Justin Timberlake lançou, nesta sexta-feira (15), o seu novo e aguardado álbum, "Everything I Thought It Was". Com 18 faixas, este é o sexto trabalho de estúdio do cantor, o primeiro em seis anos.

Os singles "Selfish" e "Drown", divulgados neste começo de ano, aumentaram as expectativas dos fãs pelo novo disco. A longa lista de músicas é um dos pontos que certamente irá agradar aos admiradores do artista, trazendo Justin em diferentes estilos e revisitando fases de sua carreira, além de apresentar produções com sonoridades mais atuais.

Entre as parcerias, o destaque vai para o reecontro com seus amigos de *NSYNC, na bonita balada pop, "Paradise".

Ouça "Everything I Thought It Was", com todas as letras, abaixo:

Clique para ver no Vagalume

1. Memphis

2. Fuckin' Up The Disco

3. No Angels

4. Play

5. Technicolor

6. Drown

7. Liar (Feat. Fireboy DML)

8. Infinity Sex

9. Love & War

10. Sanctified (Ft. Tobe Nwigwe)

11. My Favorite Drug

12. Flame

13. Imagination

14. What Lovers Do

15. Selfish

16. Alone

17. Paradise (Feat. *NSYNC)

18. Conditions

Fonte: Vagalume