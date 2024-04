Justin Timberlake leva super banda para participação do Tiny Desk Concert. Veja a performance!

Alto contraste

Justin Timberlake conseguiu um feito notável em sua apresentação no Tiny Desk Concerts, a popular web série onde artistas fazem suas performances atrás de uma mesa de escritório. O cantor e compositor levou uma banda de 14 músicos para o pocket show, quase um recorde.

O esforço valeu a pena. Timberlake fez um show longo para os padrões do programa, 25 minutos, e conseguiu encaixar nada menos que sete canções durante esse tempo. O cantor fez um passeio por sua carreira, sem ater-se às músicas do recém-lançado "Everything I Thought It Was" - apenas "Selfish", do novo álbum foi exibida.

Señorita" e "Rock Your Body", ambas de 2003. "Pusher Love Girl" (2013) veio na sequência, seguida por "Until The End Of Time" (2006) e a já citada "Selfish". Para encerrrar, mais dois hits de 2006: "What Goes Around.../...Comes Around (Interlude)" e "SexyBack".

