Justin Timberlake mostra a inédita "No Angels" na televisão dos EUA. Veja! Música vai estar no novo álbum do cantor, que sai nesta sexta-feira

Um dia depois de ter apresentado a cerimônia do Oscar, o humorista Jimmy Kimmel já estava de volta ao comando de seu talk show na noite de ontem (11) e com convidados muito especiais. Além de entrevistar o ator Robert De Niro, Justin Timberlake também foi ao programa e para mostrar uma canção ainda inédita.

"No Angels", vai estar em "Everything I Thought It Was", que sai nesta sexta-feira, dia 15. Bastante dançante, a música tem o DJ e produtor Calvin Harris entre os seus autores e produtores e certamente será um dos destaques do trabalho.

Veja a apresentação:

