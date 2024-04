Kacey Musgraves lança o álbum, "Deeper Well". Ouça com todas as letras! Este é o sexto álbum da estrela da country music e vencedora do Grammy

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Kacey Musgraves lançou, nesta sexta-feira (15), o seu novo álbum, "Deeper Well". Este é o sexto trabalho de uma das grandes vozes da country music contemporânea e vencedora do prêmio Grammy.

Neste disco, Kacey encontra conexão com os estilos que a influenciaram artisticamente, como Folk e Americana. "Eu senti como se estivesse em uma fase mais leve depois de ter sido infeliz, passar pelo divórcio, fazer terapia e me permitir me apaixonar novamente", contou a cantora.

Ouça "Deeper Well", com todas as letras e traduções, abaixo:

Clique para ver no Vagalume

1. Cardinal

2. Deeper Well

3. Too Good to be True

4. Moving Out

5. Giver / Taker

6. Sway

7. Dinner With Friends

8. Heart of the Woods

9. Jade Green

10. The Architect

11. Lonely Millionaire

12. Heaven Is

13. Anime Eyes

14. Nothing to be Scared Of

Fonte: Vagalume