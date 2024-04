Kacey Musgraves lança "Too Good To be True". Ouça com a letra e tradução! Música é o segundo single do próximo álbum da artista

Em vias de lançar seu aguarado novo álbum, Kacey Musgraves liberou mais uma das músicas que vão estar em “Deeper Well”, que sai no dia 15 do mês que vem.

"Too Good to be True" é uma canção acústica, de tintura country-folk, e clima inegavelmente romântico. Assim como a faixa-título do trabalho, lançada há algumas semanas, ela indica que a cantora vive um momento de paz e tranquilidade pessoal que está espelhada em suas novas composições,

Ouça:

Confira a letra e tradução da música:

Too Good To be True

(Anna Nalick, Daniel Tashian, Ian Fitchuk, Kacey Musgraves)

Made some breakfast, made some love

This is what dreams are made of

On a cloudy Monday morning

Summer's gone and you're still here

For both of us, it's been a year

A tidal wave without a warning

Please don't make me regret

Openin' up that part of myself

That I've been scared to give again

Be good to me and I'll be good to you

But please don't be too good to be true

In my mind, we're in New York

You had never been before

But, baby, now it's our town

I'll admit that I'm in deep

That I don't know how еlse to be

And I don't wanna slow down

Pleasе don't make me regret

Openin' up that part of myself

That I've been scared to give again

Be good to me and I'll be good to you

But please don't be too good to be true

Oh, mm

Ooh, mm

Made some breakfast, made some love

If this is what dreams are made of

Please don't wake me

Muito bom para ser verdade

É disto que sonhos são feitos

Em uma manhã nublada de segunda-feira

O verão se foi e você ainda está aqui

Para nós dois, já faz um ano

Um maremoto sem aviso

Por favor, não faça eu me arrepender

Por abrir essa parte de mim

Que eu tive medo de entregar de novo

Seja bom para mim e eu serei boa para você

Mas por favor não seja muito bom para ser verdade

Na minha cabeça, estamos em Nova York

Você nunca tinha estado lá antes

Mas, querido, agora é a nossa cidade

Eu vou admitir que estou profundamente envolvida

Que eu não conheço outro jeito de ser

E eu não quero desacelerar

Por favor, não faça eu me arrepender

Por abrir essa parte de mim

Que eu tive medo de entregar de novo

Seja bom para mim e eu serei boa para você

Mas por favor não seja muito bom para ser verdade

Ah, hum

Ah, hum

Preparei um café da manhã, fiz um pouco de amor

Se é disso que os sonhos são feitos

Por favor, não me acorde

Fonte: Vagalume