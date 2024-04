Katy Perry revela saída do American Idol, fala sobre Rock in Rio e lançamento de novas músicas Cantora entregou novidades durante sua participação no programa Jimmy Kimmel Live, na segunda-feira (12)

Crédit foto: Reprodução Jimmy Kimmel Live

Katy Perry pegou os fãs de surpresa nesta semana. Durante sua participação no programa "Jimmy Kimmel Live", na segunda-feira (12), a cantora anunciou que pretende deixar o American Idol, revelando que esta pode ser sua última temporada no reality show, onde atua como jurada há sete anos.

A notícia chegou após a artista falar sobre seus futuros planos, incluindo sua apresentação na edição comemorativa de 40 anos do Rock in Rio. "Na verdade, em setembro, eu vou me apresentar neste grande festival brasileiro, chamado Rock in Rio. Estou muito animada. É algo muito importante para as pessoas no mundo todo, especialmente para os meus fãs brasileiros", disse ela.

"Mas acho que este será meu último programa, minha última temporada do American Idol. Eu amo o Idol demais, e eu sei, me conectou com o coração da América, mas eu sinto que preciso sentir aquele pulso da minha própria batida, sabe?", continuou ela, sobre voltar aos palcos.

Katy ainda disse que os outros jurados, possivelmente, estavam descobrindo sobre sua saída no momento da entrevista. A cantora também revelou que pretende lançar novo material. "Eles sabem que tenho outros planos para este ano, será um ano muito empolgante", explicou. "Eu amo muito o programa, mas eu quero ver o mundo e, talvez, entregar novas músicas".

