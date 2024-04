Keane irá trazer a turnê de duas décadas de "Hopes And Fears" ao Brasil, diz jornalista Shows acontecerão no final de 2024

O Keane vai trazer a turnê que celebra os 20 anos de "Hopes and Fears", disco de estreia do então trio, ao Brasil ainda este ano. Segundo o jornalista José Norberto Flesch, em seu canal no YouTube, os ingleses chegam entre outubro e novembro para um giro que ainda está sendo desenhado.

Lançado em maio de 2004, "Hopes and Fears" se tornou o álbum mais vendido da banda graças ao sucesso dos singles "Somewhere Only We Know" e "Everybody's Changing". No Reino Unido ele ganhou seis certificados de platina.

Nessas duas décadas, com um hiato entre 2014 e 2018, o Keane esteve quatro vezes no Brasil, a primeira em 2007 e a mais recente em 2019.

Fonte: Vagalume