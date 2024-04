Kid Cudi quebra a perna ao pular do palco no festival Coachella. Veja o vídeo Show do rapper acabou antes do previsto devido ao acidente

Alto contraste

A+

A-

O rapper Kid Cudi, dos sucessos "Day 'n' Nite" e "Memories", deu um susto nos seus fãs, neste fim de semana. Uma das atrações do festival Coachella, o músico quebou a perna ao pular do palco Sahara, durante a sua performance, no domingo (21).



O momento do acidente foi gravado pelos fãs que estavam acompanhando a apresentação. Ao cair no chão, Kudi já foi prontamente socorrido e, devido ao imprevisto, o show foi encerrado mais cedo.



Veja vídeos da queda de Kid Cudi abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Clique para ver no Vagalume



"Oi galera, a coisa ficou séria ontem. É isso que acontece quando um homem de 40 anos se comporta no palco como se ele tivesse 26. Como ele costumava fazer antigamente", brincou.



Ele tranquilizou os seus seguidores sobre as suas condições médicas após a queda. "Eu estou bem. Ontem, eu estava com muitas dores. Mas, eu estou melhor agora".



Kid Cudi explicou também que a fratura foi especificamente no tornozelo. Ele já demonstrou a vontade de dar início a sua turnê, apesar desta situação, e disse que, por enquanto, não vai cancelar datas de seus próximos shows.



Fonte: Vagalume