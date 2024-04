Lady Gaga anuncia colaboração com o jogo "Fortnite", da Epic Games Cantora não revelou detalhes, mas deve ser a atração musical do conteúdo "Fortnite Festival"

Crédito foto: Reprodução X/Twitter

Lady Gaga é mais uma artista a anunciar uma colaboração com o jogo "Fortnite", da Epic Games. Sem entregar detalhes, a cantora fez um post nas redes sociais, relembrando uma ocasião na qual perguntou aos internautas "o que é 'fortnight'?", errando, inclusive na escrita do nome do game e corrigindo na atual publicação.

Ainda no post, Gaga mostrou também sua skin no jogo, que são itens para customizar a aparência dos personagens, e que são comprados pelos jogadores através da "V-Bucks", as moedas virtuais do game.

A imagem também traz o logo da Fortnite Festival, indicando que a cantora será atração segunda temporada do conteúdo musical do jogo, quw tem início no dia 22 de fevereiro. Veja o post abaixo:

A repercussão da presença da artista no game já chegou aos perfis de fãs do jogo. Além de Gaga, outros nomes da música, como Ariana Grande, The Weeknd, Marshmello, também estão presentes no jogo.

