Lady Gaga anuncia lançamento de filme da turnê "Chromatica Ball" no streaming

Crédito Foto: Reprodução YouTube / Lady Gaga



Lady Gaga anunciou, nesta quarta-feira (8), o lançamento do documentário sobre sua turnê, a "Chromatica Ball", no streaming. O especial sobre a série de shows da cantora, realizada entre julho a setembro de 2022, em apoio ao álbum "Chromatica" (2020), chegará à plataforma Max no dia 25 de maio.



Nas redes sociais, a Mother Monster compartilhou o trailer e também falou sobre o sentimento da turnê. "Estou tão animada de que poderemos finalmente compartilhar o filme 'The Chromatica Ball' com o mundo. Este filme narra uma época de imensa criatividade… a moda, a dança, a música. Revisitar a turnê me deixa sem palavras pela maneira como nos apoiamos – todos vocês apareceram pela música e a arte em grande estilo, e com um nível de entusiasmo e liberdade que nunca esquecerei. Estádio após estádio. Plateias esgotadas. Os coros ensurdecedores", escreveu Gaga.



Chromatica foi uma vingança colorida. O caos de tudo isso se tornou pura energia e vida. Com uma textura melhor experimentada ao vivo. “DESFILE, CAMINHE UM QUILÔMETRO, SIRVA AO ESTILO ANCESTRAL". A autoaceitação é um tema que permeia todas as minhas músicas. Acredito que sempre é possível cavar fundo e encontrar a sua grandeza. A autodescoberta é uma arte. O amor próprio é uma prática", continuou.



"Eu amo vocês, monstros, mais do que posso dizer. Vejo vocês em cada vocal, em cada escolha de tecido, na coreografia, em cada imagem... Aqui está a verdade: não importa aonde a vida ou minha carreira me leve, meu tempo com vocês sempre é um caminho de volta para uma parte muito poderosa de mim mesma. Em um estádio cheio com vocês, isso ganhou vida. Obrigado por esse sentimento. Espero que vocês se sintam vistos ao assistir a esse filme. E saibam que editei cuidadosamente para homenageá-los", acrescentou.



Veja o trailer:



Fonte: Vagalume