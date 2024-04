Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Cinco anos depois de sua estreia, Lady Gaga anunciou mais uma série de performances em Las Vegas de seu show "Jazz & Piano", onde apresenta clássicos do cancioneiro norte-americano e hits de sua carreira em arranjos despojados.

Em 2024, serão oito concertos que acontecem entre 19 de junho e 6 de julho no Teatro Dolby Live, localizado no complexo do Park MGM. No ano passado, Gaga fez nove performances desse show no mesmo local.

Fonte: Vagalume