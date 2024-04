Lady Gaga compartilha novo pôster de "Coringa 2" com data de lançamento Filme chegará aos cinemas em outubro deste ano

Crédito foto: Warner Bros.

Lady Gaga divulgou, hoje (2), o novo pôster do filme "Joker: Folie à Deux" ("Coringa 2"), marcado para chegar aos cinemas no dia 4 de outubro deste ano.

Na imagem, a cantora que interpretará Arlequina aparece em uma dança com Joaquim Phoenix, que mais uma vez viverá a pele do protagonista do longa.

Além do pôster, Gaga também revelou que o trailer será divulgado no dia 9 de abril. Veja o post abaixo:

