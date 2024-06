Lady Gaga rebate rumores de gravidez e faz referência à música de Taylor Swift

Alto contraste

Crédito foto: Lady Gaga Instagram



Lady Gaga não está grávida! A artista usou as redes sociais, nesta terça-feira (4), para negar os rumores de que estaria esperando um bebê. A repercussão dos boatos começou após fotos para o ensaio de jantar do casamento de sua irmã, Natali Germanotta, circularem na internet.



Em um vídeo no TikTok, Gaga aparece preparando sua maquiagem, com uma legenda rebatendo os rumores e fazendo uma referência à música de Taylor Swift, "Down Bad".



"Não estou grávida... só estou chorando muito na academia", escreveu ela, acrescentando uma mensagem para que seus seguidores se registrem para votar nas eleições dos EUA.



O vídeo, de 10 segundos, também tem um áudio que diz: "Não preciso encontrar uma estética; eu sou a estética. Eu tenho certeza de que há alguém nesse momento entrando no Pinterest, tentando digitar todos esses adjetivos para me descrever."



AMother Monster reforçou o recado da votação e voltou a negar os boatos de gravidez em outro vídeo postado no X (antigo Twitter). Veja abaixo:



Esta não é a primeira vez que Gaga usa as redes sociais para negar rumores de gravidez. Em 2019, inclusive, a artista rebateu os boatos dizendo que estava grávida de seu sexto álbum, "Chromatica".



Fonte: Vagalume