Lana Del Rey lança "Blue Skies", cover de Irving Berlin. Ouça com a letra e a tradução! Música, cuja versão original é de 1926, fará parte da trilha sonora da série "The New Look", da Apple TV+

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Crédito foto: Lana Del Rey Instagram / @honeymoon

Lana Del Rey está cheia de novidades para os fãs. Após anunciar seu novo álbum, "Lasso", que chegará às plataformas digitais em setembro, a cantora divulgou uma versão da clássica "Blue Skies", de Irving Berlin.

A cover, cuja música original foi lançada em 1926 e logo celebrará seu aniversário de um século, é produzida por Jack Antonoff e faz parte da trilha sonora da série "The New Look", que estreou na plataforma Apple TV+ nesta quarta-feira (14).

Clique para ver no Vagalume

"Blue Skies" (Irving Berlin cover)

Blue skies smiling at me

Nothing but blue skies do I see

Bluebirds singing a song

Nothing but bluebirds all day long

Never saw the sun shining so bright

Never saw things going so right

Noticing the days hurrying by

When you're in love, my, how they fly

Blue days, all of them gone

Nothing but blue skies from now on

Never saw the sun shining so bright

Never saw things going so right

Noticing the days hurrying by

When you're in love, my, how they fly

Blue days, all of them gone

Nothing but blue skies from now on

(From now on)

Oh, no, no, oh

Oh, no, oh

Da-da, da, da, da-da, da

Da-da, da, da, da-da

Da-da, da-da, da-da

Da-da, oh

Oh, ah

(Blue skies smiling at me

Nothing but blue skies do I see

Bluebirds singing a song

Nothing but bluebirds all day long

All day long

Never saw the sun)

"Céus Azuis"

Céus azuis sorrindo para mim

Nada além do céu azul que eu vejo

Passarinhos azuis cantando uma canção

Nada além de passarinhos azuis o dia todo

Nunca vi o sol brilhando tanto

Nunca vi as coisas indo tão bem

Percebendo os dias passando rápido

Quando se está apaixonado, meu Deus, como eles voam

Dias tristes, todos eles se foram

Nada além de céu azul de agora em diante

Nunca vi o sol brilhando tanto

Nunca vi as coisas indo tão bem

Percebendo os dias passando rápido

Quando se está apaixonado, meu Deus, como eles voam

Dias tristes, todos eles se foram

Nada além de céu azul de agora em diante

(De agora em diante)

Oh, não, não, oh

Oh, não, oh

Da-da, da, da, da-da, da

Da-da, da, da, da-da

Da-da, da-da, da-da

Da-da, oh

Oh, ah

(Céus azuis sorrindo para mim

Nada além do céu azul que eu vejo

Passarinhos azuis cantando uma canção

Nada além de passarinhos azuis o dia todo

O dia inteiro

Nunca vi o sol)

Fonte: Vagalume