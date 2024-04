Lenny Kravitz é homenageado com estrela na Calçada da Fama, em Hollywood

Alto contraste

Crédito foto: Reprodução YouTube / WalkOfFame

Lenny Kravitz é mais um artista a receber sua estrela na Calçada da Fama, em Hollywood, nos EUA. O astro compareceu ao evento, nesta terça-feira (12), acompanhado de mais artistas, como sua filha e atriz, Zoë Kravitz, e do amigo e ator Denzel Washington.

Em seu discurso, Kravitz relembrou seu passado e o sonho de ter seu nome marcado na famosa rua de Los Angeles. "Quando eu era adolescente, passei muito tempo andando de cima a baixo pela Hollywood Boulevard vendo os nomes de todos os meus ídolos", contou ele.

"Eu nunca sonhei em ter uma estrela. Geralmente estava apenas procurando um lugar para dormir. Mas eu sonhava em fazer a música que queria e fazer minhas próprias coisas. Ver meu nome, Lenny Kravitz, permanentemente gravado nas mesmas ruas por onde eu andava. É uma sensação surreal e indescritível”, continuou.

Já a filha do astro não poupou elogios: "Durante a minha vida toda, as pessoas me perguntaram: 'Como é ter um pai tão legal?' E a resposta é: 'Incrível'. É incrível. Mas não pelas razões que alguns podem pensar. O que há de legal em você não é o que as pessoas acham que é legal em você. Sua exuberância não vem de seus óculos escuros, calças de couro ou camisas de tricô. Vem de seu verdadeiro amor pela vida."

"Tudo o que você faz é uma expressão desse amor. Sua música, suas letras, suas apresentações ao vivo, suas casas, seu amor pela comida, pela família, por boas conversas, piadas bobas, festas dançantes, conversas noturnas na cozinha - você absolutamente devora a vida. Você devora cada migalha e lambe o prato. A vida é a sua arte e é por isso que sua música é tão inspiradora e importante", acrescentou Zoë Kravitz.

Confira a cerimônia completa abaixo:

Fonte: Vagalume