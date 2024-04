Lenny Kravitz mostra música ainda inédita na televisão. Conheça "Human"! Influenciada pelo soul e disco dos anos 70, faixa vai estar no primeiro álbum do guitarrista em seis anos

Lenny Kravitz foi o convidado musical da noite de ontem (20) do talk show apresentado por Jimmy Fallon na televisão dos EUA. Além de ter conversado com o humorista, o cantor e guitarrista mostrou em primeira mão uma música ainda inédita de seu próximo disco.

Há poucos dias, Kravitz foi agraciado com uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood e também teve seu nome entre os pré-inidcados para fazer parte da "Classe de 2024" do Rock and Roll Hall Of Fame.

Veja:

