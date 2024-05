"Let It Be", clássico dos Beatles, ganha novo clipe. Veja! Vídeo usa takes das filmagens feitas em 1969 pelo diretor Michael Lindsay-Hogg que não foram aproveitadas no longa de mesmo nome

Após décadas fora de circulação, finalmente o documentário "Let It Be" (1970), estrelado pelos Beatles, foi relançado e já pode ser visto no Disney+.



Para marcar a sua chegada, um novo clipe da clássica canção que dá título ao filme (e que também batizou o último disco lançado pela banda) foi criado. Ele usa tomadas alternativas, raramente ou nunca vistas, daquelas que estão no longa metragem de Michael Lindsay-Hogg.



Veja "Let It Be":



