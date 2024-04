Linkin Park divulga trecho da inédita "Friendly Fire", com Chester Bennington no vocal Música não lançada faz parte das sessões do álbum "One More Light", de 2017

Crédito foto: Chester Bennington Instagram

O Linkin Park divulgou, nesta segunda-feira (19), um trecho de uma música inédita que ainda traz os vocais de Chester Bennington. A música, chamada "Friendly Fire", faz parte das sessões do álbum "One More Light", de 2017, mas não chegou a ser lançada.

No teaser, que conta com 30 segundos, a banda ainda não divulgou a data de lançamento da faixas nas plataformas digitais, colocando apenas a hashtag "FriendlyFireLP".

Confira o trecho:

Mike Shinoda já havia mencionado "Friendly Fire" durante uma conversa com fã em stream na Twitch, em 2020, citando a ideia de colocá-la como um Labo B. “Havia uma faixa de 'One More Light' que mixamos. Mixamos mais do que o álbum finalizado e mixamos algumas outras músicas só para ver se uma delas entraria na edição final ou se o usaríamos como lado B. E era "Friendly Fire", disse ele, na ocasião, acrescentando que adora a canção, mas que os fãs teriam que esperar um tempo para ouvi-la.

Neste fim de semana, a banda começou a fazer alguns posts misteriosos, trazendo trechos de algumas músicas e suas letras nos carrosseis das publicações, algo que deixou os fãs na expectativa pela possibilidade de mais versões dos álbuns com materiais inéditos. Nos comentários, é possível ler diversos internautas questionando sobre o que a banda está planejando.

Veja os posts abaixo:

