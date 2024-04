Lollapalooza Brasil anuncia as datas para a edição de 2025 Festival se mantém no final do mês de março e abre vendas de ingressos para os 3 dias de evento amanhã (26)

Crédito foto: Lollapalooza Brasil Instagram

O Lollapalooza Brasil não perdeu tempo e já confirmou as datas do festival para a edição de 2025. De acordo com o anúncio feito nas redes sociais, o evento acontecerá no dias 28, 29 e 30 de março, também no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A produção também divulgou uma categoria de ingressos, chamada "Early Bird", que chega com desconto e entrada exclusiva para os 3 dias do festival. A venda começa amanhã (26 de março), às 12h, pelo site oficial do Lolla.

A edição deste ano se encerrou neste domingo (24), e contou com nomes como blink-182, Arcade Fire, Offspring, Limp Bizkit, Thirty Seconds To Mars, Kings of Leon, SZA, Sam Smith e Greta Van Fleet entre as principais atrações internacionais, além de diversos artistas brasileiros, como Luísa Sonza, Titãs, Gilberto Gil, Marcelo D2 e muito mais!

Ainda não há informações sobre o line-up do ano que vem!

