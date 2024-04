Lorde regrava "Take Me To The River" para tributo aos Talking Heads. Ouça! Versão de Al Green foi o primeiro grande sucesso do quarteto

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Crédito foto: Shaniqwa Jarvis para a Rolling Stone

A versão de Lorde para a clássica "Take Me to the River" acaba de ser lançada. A neozelandeza regraviu a música para um tributo ao filme-concerto "Stop Making Sense" estrelado pelos Talking Heads que está completando 40 anos e voltou aos cinemas com imagem e som restaurados.

Pode-se dizer que a cantora fez uma "cover da cover", já que "Take Me To The River" é um original de Al Green, lançada pelo soul man em 1974. O quarteto liderado por David Byrne (na foto acima, junto com a artista em 2021) a regravou em 1978 e conseguiu o seu primeiro hit na parada de singles da Billboard.

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Paramore ("Burning Down The House") e Teezo Touchdown ("Making Flippy Floppy"). Miley Cyrus, The National e os argentinos do El Mató A Un Policía Motorizado também gravaram músicas para o projeto.

Ouça "Take Me To The River":

Clique para ver no Vagalume

Fonte: Vagalume