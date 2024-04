Ludmilla libera prévia de seu novo single, "Piña Colada" Música será a primeira da artista cantada em outro idioma, focando no mercado internacional, com parceria de Ryan Castro

Crédito foto: Reprodução Instagram

Abrindo espaço para a carreira internacional, Ludmilla liberou um trecho de seu novo single, "Piña Colada", primeiro música da cantora que será cantada em espanhol e inglês e que contará com a parceria do colombiano Ryan Castro.

Em clima de reggaeton, a prévia traz também um vídeo de Lud mostrando a coreografia e lançando um desafio para os internautas.

"E se eu levasse um fã pra curtir um show meu direto do deserto da Califórnia em abril? Liberei um trecho de Piña Colada aqui na biblioteca de áudios do Instagram e eu vou ficar de olho em todo mundo que postar seu vídeo usando a hashtag #LudTeLevaPraCalifornia . Bora tomar essa Piña Colada juntos? ", escreveu ela na legenda.

O single "Piña Colada" chegará às plataformas digitais no dia 3 de abril e pode fazer parte do setlist do show da artista no festival Coachella, nos EUA. Confira a prévia abaixo:

