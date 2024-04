Luísa Sonza anuncia versão em inglês da música "Chico" Regravação do sucesso da cantora chegará nesta quinta-feira (7)

Luísa Sonza teve em "Chico" o maior sucesso de seu mais recente disco, "Escânadalo Íntimo", lançado em 2023. E a cantora trará o hit novamente, mas em uma nova versão cantada em inglês.

Para este lançamento, Luísa uniu forças com a lenda da MPB, Roberto Menescal, como produtor. A cantora divulgou a notícia com uma foto ao lando do cantor e compositor, em suas redes sociais.

