Luísa Sonza lança versão em inglês de "Chico". Ouça com a letra e tradução!

Como havia prometido, Luísa Sonza lançou há pouco a versão em inglês de "Chico", um dos maiores sucessos de seu mais recente álbum, "Escândalo Íntimo". A cantora apresentou a música em primeira mão há dois dias (6) em sua performance no Billboard Women In Music realizado na Califórnia.

Musicalmente, a nova gravação soa mais luxuosa e não por acaso, afinal ela foi produzida por um dos grandes mestres da música brasileira. Além de pioneiro da bossa nova, Roberto Menescal também foi diretor artítico da Polygram nos anos 70 e 80, época em que a gravadora tinha um verdadeiro time dos sonhos sob seu contrato (Elis, Gil, Caetano, Tim Maia, Chico Buarque, Raul Seixas, Gal Costa etc).

Há também uma parte cantada em português, com a letra um pouco mudada. A alteração deu a chance de Sonza homenagear outro Chico, nesse caso Chico Buarque, ao trocar o "Chico, se tu me quiseres sou dessas mulheres...", por "E se acaso me quiseres, sou dessas mulheres...", que remete a um dos grandes momentos do cantor e compsitor: a clássica "Folhetim".

Ouça:

Confira também a letra e tradução:

"Chico (English Version)"

(Luísa Sonza, Douglas Moda, Jenni Mosello, Carolzinha, Bruno Caliman Traduzida por: Njomza Vitia, Celso Fonseca)

What does it mean to fall in love?

Diving into the unknown and the deeper we go

I'm with you, my love

They all would say that I'm wasting my time

Or say that I'm crazy to let myself fall

But my love's like a movie

Romeo I can be Julie

Meet me at the ball

You make me unstoppable

And whenever I'm with you I'm on top of the world

Dancing together, to our Bossa Nova

Like we are in Rio tonight

Baby if you say you want me

I'm all yours for taking

Break down all my walls

Give me life like you're my water

But you feel like cachaça

Can't stop when we start

Baby if you say you want me

Get a little closer now

Tell me I'm the only

One you want, that you adore

And this love is forever

E se acaso me quiseres

Sou dessas mulheres

De se apaixonar

Pode fazer sua fumaça

O Bar da Cachaça

Vai ser nosso lar

E se acaso me quiseres

Debato política

Tomo o teu partido

E se for pra repartir o amor

Que reparta comigo

E se for pra repartir o amor

Que reparta comigo

Comigo

