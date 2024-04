Luísa Sonza será homenageada em evento da Billboard, ao lado de Karol G, Kylie Minogue e Ice Spice "Women In Music" celebra anualmente as mulheres que causam impacto na música

Luísa Sonza foi escolhida para receber um dos três troféus de "força global" no "Women In Music" de 2024. A festa é organizada pela Billboard e acontece no dia 7 de março em Los Angeles. A italiana Annalisa e a filipina Sarah Gerônimo também serão honradas nesta categoria.

Além deste trio, a festa ainda prestará uma grande homenagem a Kylie Minogue, a australiana vai receber o prêmio especial de ícone, e celebrar outras mulheres que fizeram a diferença nos últimos 12 meses.

Entre elas estão, Karol G, a artista do ano, Ice Spice (hitmaker), Charli XCX ("powerhouse", algo como "potência"), New Jeans, o melhor grupo, e Maren Morris, a visionária.

Fonte: Vagalume