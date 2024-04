Luísa Sonza será homenageada em evento da Billboard com Karol G, Kylie Minogue e Ice Spice "Women In Music" celebra anualmente as mulheres que causam impacto na música

Vagalume| 24/02/2024 - 17h28 (Atualizado em 03/04/2024 - 08h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share