Luke Hemmings lança novo single, "Close My Eyes". Escute com letra e tradução Faixa integrará o EP solo do cantor, "boy"

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

O cantor Luke Hemmings lançou, nesta sexta-feira (5), o single, "Close My Eyes". Esta é mais uma faixa do EP solo do vocalista do 5 Seconds Of Summer, intitulado "boy".

Assim como carro chefe do EP, "Shakes", "Close My Eyes" foi escrita por Luke em parceria com o produtor do mini disco, Sammy White.

Ouça "Close My Eyes', com letra e tradução, abaixo:

Clique para ver no Vagalume

"Close My Eyes"

Don't be shy in the middle

All life and no time to mourn

Watch you die in the middle

Don't cry, it won't be long

Feel as your eyes get heavy

I'm lookin' at what you want

Need something to break the levy

The overflow in my heart

Now I don't wanna close my eyes

See everythin' I ever done

I never got to say goodbye

I want it back until it's gone

Everything that I tried to bury

Know that it'll dust like set me off

I can't close my eyes (Close my eyеs)

The Venice lights, thе dark city

You can't find the light in the sun

If I don't feel the same, please, forgive me

You have a right, but no time to run

Wailing, desperate

All the people hidin'

In your garden, crying

Where is the time I lost?

Now I don't wanna close my eyes

See everythin' I ever done

I never got to say goodbye

I want it back until it's gone

Everything that I tried to bury

Know that it'll dust like set me off

I can't close my eyes (Close my eyes)

Wailing, desperate

All the people hidin'

In your garden, crying

Where is the time I lost?

(Ah, ah, ah)

"Fechar meus olhos"

Não fique tímida no meio

Toda a vida e sem tempo para lamentar

Assisto você morrer no meio

Não chore, não vai demorar

Sinta como seus olhos ficam pesados

Estou olhando para o que você quer

Precisa de algo para quebrar a cobrança

O transbordamento em meu coração

Agora eu não quero fechar meus olhos

Veja tudo que eu já fiz

Eu nunca consegui dizer adeus

Eu quero isso de volta até que se vá

Tudo o que tentei enterrar

Saiba que vai tirar poeira, como se me irritasse

Não consigo fechar os olhos (fechar os olhos)

As luzes de Veneza, a cidade escura

Você não consegue encontrar a luz no sol

Se eu não sinto o mesmo, por favor, me perdoe

Você tem o direito, mas não há tempo para fugir

Lamentando, desesperado

Todas as pessoas se escondendo

No seu jardim, chorando

Onde está o tempo que perdi?

Agora eu não quero fechar meus olhos

Veja tudo que eu já fiz

Eu nunca consegui dizer adeus

Eu quero isso de volta até que se vá

Tudo o que tentei enterrar

Saiba que vai tirar poeira, como se me irritasse

Não consigo fechar os olhos (fechar os olhos)

Lamentando, desesperado

Todas as pessoas se escondendo

No seu jardim, chorando

Onde está o tempo que perdi?

(Ah, ah, ah)

Fonte: Vagalume