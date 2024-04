Machine Gun Kelly surpreende fãs com nova tatuagem: "Apenas para fins espirituais" Astro cobriu de preto antigas artes no corpo, deixando uma cruz no meio do peito

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Crédito foto: Machine Gun Kelly Instagram

Machine Gun Kelly surpreendeu os fãs ao aparecer com um novo visual nesta quarta-feira (21). O astro do pop-punk e noivo da atriz Megan Fox fez uma nova tatuagem, cobrindo o peito e os braços de preto, tampando, assim, as antigas artes na pele, que são possíveis de serem vistas apenas por frestas.

A tatuagem também forma uma espécie de cruz no meio. "Apenas para fins espirituais', escreveu MGK na legenda da publicação.

De acordo com o TMZ, o tatuador do cantor, Roxx, afirmou que, durante a sessão, ele teria dito que as antigas tatuagens "eram caóticas demais para ele agora e que ele estava buscando mudança e ordem em sua vida".

Nos comentários das publicações, é possível ver que os fãs dividiram opiniões, com alguns internautas mostrando choque pela decisão do astro de cobrir as antigas artes no corpo, e outros deixando elogios.

"Queria que você não tivesse feito isso. Adorava suas tatuagens. Odeio quando as pessoas comentam sobre tatuagens (tenho 15) mas sinto que isto é um pedido de socorro. Você continua continuamente fazendo coisas drásticas e dramáticas para apagar quem você era no passado Não sei, cara. Eu te amo, mas isto é muito", comentou uma fã.

"O MGK é conhecido por suas várias tatuagens e até mesmo suas tatuagens de Cleveland. Tapar isso tudo e ficar tudo preto é insano e estranho para mim", escreveu outra.

"Parece um top cortado", escreveu mais um usuário do Instagram.

"Ficou muito bom em você", elogiou outro fã. "Eu amei", acrescentou mais um.

Clique para ver no Vagalume

Clique para ver no Vagalume

Fonte: Vagalume