Madonna convida Kylie Minogue para participação especial em seu show em Los Angeles. Veja! Australiana participou do momento acústico da "Celebration Tour" cantando "I Will Survive" e "Can't Get You Out Of My Head" com a...

Kylie Minogue viveu uma das semanas mais intensas de sua vida nos últimos dias. Após receber prêmios especiais pelo conjunto da carreira no BRIT Awards (no sábado, dia 2) e no "Billboard Women In Music" (na quarta-feira, 6), a australiana foi convidada por Madonna para uma participação especial no show que fez ontem (7) em Inglewood, região de Los Angeles.

Quem acompanha a carreira da Rainha do Pop sabe que, ao contrário de outros artistas, ela não tem o hábito de receber convidados especiais em seu palco, o que tornou a noite de quinta-feira ainda mais especial para público e artistas.

Não por acaso, elas cantaram juntas o hino maior sobre "dar a volta por cima": "I Will Survive", o hit de Gloria Gaynor que Madonna vem mostrando com frequência na "Celebration Tour". Em seguida, ela e Kylie cantaram "Can't Get You Out Of My Head", de Minogue, sem o apoio de nenhum instrumento musical.

Veja:

