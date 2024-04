Madonna dá bronca em fã que estava sentado em seu show e descobre se tratar de um cadeirante. Veja!

Alto contraste

Madonna passou por uma situação constrangedora em seu show na semana passada, em Los Angeles, EUA, pela "Celebration Tour". A Rainha do Pop se irritou ao ver que um fã estava sentado durante a performance e fez questão de dar uma bronca no rapaz para que ele se levantasse.

"Ei, você! O que você está fazendo sentado aí? Por que está sentado?", disparou a cantora.

Mas o que a cantora não havia visto era que o rapaz estava em uma cadeira de rodas.

Ao caminhar em sua direção no palco, Madonna reparou o erro e logo se desculpou. "Oh, certo. Politicamente incorreto. Me desculpe por isso. Estou feliz que você esteja aqui", disse ela.

O momento foi filmado por fãs e dividiu opiniões nas redes sociais. Veja a gravação abaixo:

