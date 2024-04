Madonna é derrubada por dançarino em show e dá risada da situação. Veja o vídeo!

Alto contraste

Crédito foto: Reprodução Twitter/X

Madonna passou por um pequeno incidente durante seu show neste sábado (17), pela "Celebration Tour", em Seattle, nos EUA. A cantora, de 65 anos, foi derrubada por um de seus dançarinos no palco, mas deu risada da situação e não parou a performance.

O momento aconteceu enquanto a Rainha do Pop cantava "Open Your Heart" e era puxada por uma cadeira. Tudo corria bem até o dançarino em questão escorregar, deixando a cadeira cair no palco com a cantora, que parece não ter se abalado.

A artista ficou olhando para o dançarino, que logo tentou retomar a coreografia, e foi ajudada a se levantar por outro membro da equipe ainda rindo. Veja o momento abaixo:

Fonte: Vagalume