Madonna fará show gratuito em Copacabana dia 4 de maio, diz perfil dedicado à cantora!

Tudo indica que muito em breve Madonna voltará ao Brasil para realizar um concerto que ficará para a história. O bem-informado perfil "Madonna Online", revelou que a cantora fará um show na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo dia 4 de maio, com o anúncio oficial podendo sair a qualquer momento.

A performance, a última da "Celebration Tour", tem dupla função: o de fechar as comemorações pelos 40 anos de estrada da artista - o primeiro álbum dela saiu em 1983 - e celebrar os 100 anos do Banco Itaú, que contou com a presença da Rainha do Pop em sua mais recente campanha publicitária.

Veja a postagem:

Fonte: Vagalume