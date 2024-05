Madonna faz doação de R$ 10 milhões ao Rio Grande do Sul, diz jornalista

Alto contraste

A+

A-

Madonna teria feita uma doação de R$ 10 milhões ao estado do Rio Grande do Sul, afetado por fortes chuvas e alagamentos. A informação é da Coluna Erlan Bastos, do site EM OFF.



O número de mortes no RS já supera 80 pessoas e ainda há 111 desaparecidos e 276 feridos, segundo boletim da Defesa Civil, desta segunda-feira (6).



A tragédia que acontece no sul do país comoveu a Rainha do Pop, que fez a sua contribuição. De acordo com a Coluna Erlan Bastos, a artista manteve a doação em segredo e não quis fazer propaganda da sua boa ação.



Estima-se que as chuvas no Rio Grande do Sul atingiram mais de 880 mil cidadãos. Ao todo, 345 municípios foram atingidos e milhares de pessoas precisarem abandonar as suas casas devido às inundações.



Madonna já deixou o Brasil, depois do histórico show que fez em Copacabana, no Rio de Janeiro, no sábado (4).



Artistas ajudam vítimas das enchetes no RS



Celebridades brasileiras, incluindos nomes da música, estão se unindo para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Anitta, Luisa Sonza e João Gomes são alguns dos nomes que estão se movimentando em ações de apoio.



Interessados podem ajudar às vítimas das enchetes através do site "SOS Rio Grande do Sul". Mais informações no link a seguir: sosenchentes.rs.gov.br.



Fonte: Vagalume