Madonna posta foto com Anitta e Pabllo Vittar e vídeo em agradecimento ao Brasil. Veja!

Alto contraste

A+

A-

Antes de retornar aos EUA, Madonna postou em seu Instagram uma mensagem de agradecimento ao Brasil e todos que tornaram possível o maior show de sua carreira - no sábado, dia 4, ela cantou para um público estimado em 1 milhão e 600 mil pessoas.



O vídeo teve como capa a imagem acima com a Rainha do Pop entre Pabllo Vittar e Anitta, que participaram do concerto em momentos diferentes.



"Isso realmente aconteceu. Obrigado Rio ???. Obrigado Pabllo Vittar e Anitta. Palavras não podem explicar a minha gratidão a todos os envolvidos!! ??? ???", escreveu.



Veja a postagem embalada ao som de "Vogue":



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume