Madonna posta fotos ao som de "Faz Gostoso" e avisa: "A safada está indo para o Rio"!

Ao som de "Faz Gostoso", música que gravou ao lado de Anitta, Madonna voltou a falar sobre o grande show que fará em breve no Rio de Janeiro e deixou os fãs animados com um possível encontro no palco dela com a brasileira.

Junto da sequência de fotos, 10 no total incluindo a que está logo acima, a Rainha do Pop escreveu que a "safada" está chegando no Rio ("Safada is coming to Rio").

Pabllo Vittar, que passou a ser seguido pela lendária popstar, o que igualmente gerou expeculações de uma participação no show do dia 4 de maio, também se manifestou em termos parecidos. "VEMMMMMM MAMI ❤", escreveu.

Presente em "Madame X" (2019), mais recente álbum de estúdio de Madonna, "Faz Gostoso (Feat. Anitta)" não foi mostrada nos shows daquela turnê, o que faria uma eventual performance da canção em terras brasileiras algo único.

Veja:

