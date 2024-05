Mariah Carey fará show no Allianz Parque, diz jornalista

Alto contraste

Atração principal do Palco Sunset do próximo Rock in Rio, Mariah Carey também irá fazer um show em São Paulo no Allianz Parque. Segundo o jornalista José Norberto Flesch, a apresentação pode ser dada como certa, e que mais informações serão dadas em breve.



É comum que paret dos artistas que se apresentam no evento carioca façam shows em outras cidades aproveitando a vinda para o Rio de Janeiro. Essas datas costumam ser anunciadas após a venda de ingressos do festival, de preferência quando as eles já estão esgotados.



A pré-venda de ingressos para a edição de 40 anos do Rock in Rio começou hoje e teve todas entradas vendidas. Mariah se apresenta no domingo dia 22 de setembro. No Palco Mundo as atrações serão Shawn Mendes, Akon, Ne-Yo e Luísa Sonza. A venda geral começa nesta quinta, 23 de maio, às 19h.



Fonte: Vagalume