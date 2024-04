Mark Hoppus "invade" local de show de Taylor Swift: "Vocês deveriam ter ido ver o blink-182" Baixista do trio de pop-punk, que se apresentou no mesmo dia, bem próximo ao concerto da cantora, na Austrália, deixou seu recado ao...

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Crédito fotos: Reprodução Mark Hoppus Instagram

Mark Hoppus, baixista do blink-182, decidiu "invadir" o estádio onde aconteceria o show de Taylor Swift em Sidney, na Austrália, na última sexta-feira (23), para deixar um recadinho brincalhão aos fãs da cantora.

O músico do trio de pop-punk californiano, que também se apresentou no mesmo dia na cidade, em um local bem próximo, deu uma espiadinha no público da artista que ainda estava chegando e aproveitou para divulgar seu próprio show.

"Estou prestes a subir no palco e decepcionado com todo mundo aqui, porque este é o show da Taylor Swift. Vocês deveriam ter ido ver o blink. Deveriam ter ido ver o blink-182.... estamos bem do lado. Poderiam ver o blink esta noite, só tô dizendo", avisou ele.

Algumas pessoas que passaram perto de Hoppus ainda fizeram graça para a câmera, mas parecem não ter percebido de quem se tratava. Veja o momento abaixo:

Clique para ver no Vagalume

E o baixista ainda aproveitou os bastidores para posar ao lado de Taylor Swift, junto com sua esposa, Skye Everly. Confira as fotos abaixo:

Clique para ver no Vagalume

Clique para ver no Vagalume

Fonte: Vagalume