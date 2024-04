Mark Hoppus machuca joelho mas tranquiliza fãs e garante vinda do blink-182 ao Brasil Banda se apresenta no país em março, no Lollapalooza, em São Paulo

Os fãs brasileiros do blink-182 ficaram apreensivos com uma notícia envolvendo o baixista e vocalista Mark Hoppus. O músico machucou o joelho durante um recente show na Austrália e deixou o público da América do Sul preocupado com a possibilidade de um novo cancelamento da turnê por aqui.

Mas podem ficar tranquilos, porque, de acordo com o próprio baixista, os shows na América do Sul estão confirmados. Conversando com fãs no Discord, Mark Hoppus falou sobre o incidente, mas garantiu que o blink-182 seguirá com a agenda.

"Eu fui para a esquerda do palco, precisava chegar no meu microfone, comecei a correr, tropecei em um cabo e meu pé escorregou para frente. Torci o joelho. Estou feliz que não tenha sido pior", disse ele, afirmando que estava com gelo na perna e que o médico diagnosticou uma entorse.

"Ainda vamos tocar na América do Sul. O vídeo do Tom [DeLonge] refém não aliviou os medos de vocês? Eu entendo. Nós nunca estivemos aí. O Travis quebrou o dedo. As pessoas [só] vão acreditar quando chegarmos no país", garantiu Hoppus, citando o vídeo em que Tom confirma a vinda ao continente.

Veja as mensagens abaixo:

O blink-182 vem ao Brasil em março para um show único no Lollapalooza, em São Paulo. O trio californiano, que precisou cancelar sua vinda no ano passado, devido a uma lesão de Travis Barker, se apresenta no primeiro dia do festival, 22/03 (sexta-feira). Os ingressos estão disponíveis no site da TicketMaster.

