MC Daniel relata preconceito em voo para a Itália: "Vou fingir que eu não vi" Funkeiro foi convidado para desfilar na Semana da Moda em Milão e narrou a situação vivida no avião

Crédito fotos: Reprodução Instagram Stories / MC Daniel

MC Daniel relatou, nesta quarta-feira (21), ter vivido uma situação de preconceito em um voo para a Itália. O funkeiro, que foi convidado para desfilar na Semana da Moda em Milão, se dirigia à primeira classe do avião, quando foi abordado por uma comissária que achou que ele estava na acomodação errada.

"Vou fingir que a mulher não me parou porque pensou que eu não estava na primeira classe. Isso vai ser absurdamente engraçado", escreveu ele, em um stories no qual aparece tendo que mostrar sua passagem à comissária.

Reprodução Instagram Reprodução Instagram (Vagalume)

Minutos depois, o MC gravou um novo stories falando sobre o assunto. "Vou fingir que eu não vi que a mulher achou que eu não estava na 'first class', para não falar mais 'primeira', porque nós aprendemos. Não é porque nós viemos de baixo que vamos permancer lá a vida toda, entendeu príncipe?", começou contando.

"Mas o que acontece... antes, eu era de acordo, quando alguém me tirava pela aparência, por dinheiro, eu fazia barraco... eu agia de uma forma agressiva. Hoje, eu finjo que não é comigo, entendeu? Eu falo, 'Ahn, o que está acontecendo? Ah, você acha que não estou na primeira classe? O que você acha de eu comprar o avião?' Estou zoando. Eu nem revido mais, eu entendo. Para eles, é difícil aceitar. Mas com edução, a gente ganha tudo. Não é obrigação dela saber que eu tenho dinheiro para comprar o avião, entendeu?", continuou ele, rindo.

"Quando você devolve o preconceito com edução e elegância, dói mais ainda na pessoa que gera o preconceito, assim que se fura a bolha", acrescentou o funkeiro na legenda da gravação.

Veja o vídeo do Story abaixo:

MC Daniel foi convidado para desfilar pela grife de Phillip Plein na Semana da Moda em Milão. Ao compartilhar o momento do convite com seus seguidores, o funkeiro se mostrou bastante emocionado: “Só Deus explica tudo isso, morava numa casa de um cômodo, um MC vai desfilar na Itália por uma das maiores marcas do mundo, não consigo acreditar”, escreveu ele, na ocasião, em seus Stories.

“Isso é surreal, não só por mim, mas pelo Brasil, pelo funk, pelo Trap, por eu ter vindo de baixo, e Deus mostrar que tudo é possível”, continuou.

