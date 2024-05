Metallica anuncia doação de US$ 100 mil para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul Quantia será doada pela instituição de caridade da banda, a All Within My Hands Foundation, para ONG parceira que está atuando em prol...

Crédito foto: Metallica Instagram



O Metallica é mais um dos nomes internacionais a mostrar solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A banda liderada pelo frontman James Hetfield fez um post sobre a tragédia das inundações nesta sexta-feira (10), anunciando a doação de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 520 mil na cotação de hoje) em prol do estado gaúcho.



A doação será feita através da instuição de caridade sem fins lucrativos fundada pelo próprio Metallica, a All Within My Hands Foundation, para a ONG parceria Direct Relief, que está atuando com a Organização Pan-Americana de Saúde na causa.



"Diante da pior enchente dos últimos tempos, o Rio Grande do Sul precisa urgente de apoio e alívio. Quase 1,5 milhão de pessoas foram afetadas pelo desastre, incluindo pelo menos 105 pessoas que perderam as suas vidas, outras 130 ainda desaparecidas e mais de 230 mil deslocadas das suas casas", escreveu a banda em seu post.



"A All Within My Hands Foundation está concedendo US$ 100.000 para um parceiro de longa data, a Direct Relief. A organização humanitária sem fins lucrativos está em coordenação com a Organização Pan-Americana de Saúde para prestar ajuda criticamente necessária. Se quiser contribuir para os esforços do Direct Relief, visite directrelief.org", acrescentou.



Fonte: Vagalume