MGM Resorts nega que Bruno Mars tenha dívida de US$ 50 milhões em apostas Parceira do cantor em Las Vegas, rede de hotéis afirma que alegações envolvendo seu nome são falsas

Crédito foto: Twitter (X) / @brunomars

O MGM Resorts International divulgou uma nota negando que o cantor Bruno Mars teria uma dívida estimada em US$ 50 milhões com o grupo de hotéis e casino. Uma reportagem do site NewsNation levantou essa informação, na semana passada, após conversar com fontes de Las Vegas.

O site TMZ publicou, nesta segunda-feira (18), uma matéria com nota escrita por um representante do MGM, negando a suposta dívida. O texto, na verdade, elogia o cantor e celebra a parceria que o famoso grupo de hotéis e cassinos e o astro pop tem firmada.

Como se sabe, Bruno assinou, em 2016, um contrato de longo termo com o MGM para se apresentar em seus hotéis e desenvolver novas parcerias em outros negócios. Veja um trecho da nota publicada para a imprensa abaixo:

"Estamos orgulhosos da nossa relação com Bruno Mars, um dos artistas mais incríveis e dinâmicos do mundo. Desde seus shows no Dolby Live no Park MGM até o novo lounge Pinky Ring no Bellagio, a marca de entretenimento de Bruno atrai visitantes de todo o mundo. A parceria entre MGM e Bruno é antiga e enraizada no respeito mútuo. Qualquer especulação em contrário é completamente falsa; ele não tem dívidas com a MGM. Juntos, estamos entusiasmados em continuar criando experiências inesquecíveis para nossos hóspedes", informa a famosa empresa hoteleira.

Bruno Mars tem uma continuação de sua residência já agendada no resort da MGM, a partir de junho deste ano.

O cantor ainda não se pronunciou sobre a matéria que alega a sua suposta dívida em apostas.

