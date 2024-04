Miley Cyrus lança a nova música, "Doctor (Work It Out)". Escute com letra e tradução! Faixa é uma parceria da loira com Pharrell Williams

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Miley Cyrus lançou, nesta sexta-feira (1), o seu novo single, "Doctor (Work It Out)". A faixa é uma parceria da cantora com o produtor e compositor multi-premiado, Pharrell Williams.

Agora vencedora do prêmio Grammy, a loira está de volta em clima sensual com uma faixa que lembra levemente a sonoridade de seu grande hit, "Flowers". A música é uma composição de Michael Pollack, que já colaborou com grandes nomes do pop, como Justin Bieber, Demi Lovato e Lauv.

Miley e Michael já haviam trabalhado juntos na canção, "Used To Be Young".

Ouça "Doctor (Work It Out)", com letra e tradução, abaixo:

Clique para ver no Vagalume

"Doctor (Work It Out)"

I could be your doctor

And I could be your nurse

I think I see the problem

It's only gon' get worse

A midnight medication

Just show me where it hurts

I need to rock you, baby

Before your body bursts

Let me work it out (Oh)

Let me work it out, oh yeah

Let lil' mama work you out (Huh, ah)

You wanna work it out? (Wanna work it out? Oh yeah, ow)

You're my lover (You're my lover)

I show you sympathy

Take your sugar (Take your sugar)

And pour it into me

Let's let bygones be bygones and throw it all away

You're my lover

I wanna hear you say

I feel like working it out, yeah

If that's something you wanna do (Uh, uh)

Yeah, I feel like working it out

Baby, if you want me to

I could be your doctor

And I could be your nurse

I think I see the problem

It's only gon' get worse (Uh, uh)

A midnight medication

Just show me where it hurts (Uh)

I need to rock you, baby

Before your body bursts

Let me work it out

(Let me, let me, ah, let me, let me, let me)

Let me work it out, oh yeah

(Let me, let me, ah, let me, let me, let me)

Let lil' mama work you out

(Let me, let me, ha, let me, let me, let me)

You wanna work it out? Oh yeah

(Wanna work it out, yeah, babe)

Are you on the fence?

Stop playing on the side

Are you on the fence?

Don't waste my damn time (Don't waste my damn time)

Are you on the fence?

I'll slip but I won't slide

Don't gotta be forever

Just together for the night

I feel like working it out

If that's something you wanna do

Yeah, I feel like working it out

Baby, if you want me to

I could be your doctor (I could be your doctor)

And I could be your nurse

I think I see the problem

It's only gon' get worse (Uh, uh)

A midnight medication

Just show me where it hurts (Uh)

I need to rock you, baby

Before your body bursts

Let me work it out

(Let me, let me, ah, let me, let me, let me)

Let me work it out, oh yeah

(Let me work it out, yeah;

Let me, let me, ah, let me, let me, let me)

Let lil' mama work you out

(Let me, let me, ha, let me, let me, let me)

You wanna work it out? Oh yeah

(Wanna work it out, yeah, babe)

Let me, let me, ah, let me, let me, let me

Let me, let me, ah, let me, let me, let me

Let me, let me, ah, let me, let me, let me

You wanna work it out? (Wanna work it out, yeah)

"Médica (resolva isso)"

Eu poderia ser sua médica

E eu poderia ser sua enfermeira

Acho que sei qual é o problema

Só vai piorar

Um medicamento à meia-noite

Apenas me mostre onde dói

Eu preciso fazer você balançar, querido

Antes que seu corpo exploda

Deixe-me resolver isso (Oh)

Deixe-me resolver isso, oh sim

Deixe a mamãe resolver isso para você (Huh, ah)

Você quer resolver isso? (Quer resolver isso? Ah, sim, ai)

Você é meu amante (você é meu amante)

Eu mostro simpatia a você

Pegue seu açúcar (pegue seu açúcar)

E despeje em mim

Vamos deixar o passado no passado e jogar tudo fora

Você é meu amante

Eu quero ouvir você dizer

Eu sinto vontade de resolver isso, sim

Se isso é o que você quer fazer (Uh, uh)

Sim, estou com vontade de resolver isso

Querido, se você quiser que eu

Eu poderia ser sua médica

E eu poderia ser sua enfermeira

Acho que vejo o problema

Só vai piorar (Uh, uh)

Um medicamento à meia-noite

Apenas me mostre onde dói (Uh)

Eu preciso fazer você balançar, querido

Antes que seu corpo exploda

Deixe-me resolver isso

(Deixe-me, deixe-me, ah, deixe-me, deixe-me, deixe-me)

Deixe-me resolver isso, oh sim

(Deixe-me, deixe-me, ah, deixe-me, deixe-me, deixe-me)

Deixe a mamãe resolver isso para você

(Deixe-me, deixe-me, ha, deixe-me, deixe-me, deixe-me)

Você quer resolver isso? Oh sim

(Quero resolver isso, sim, querido)

Você está em cima do muro?

Pare de jogar de lado

Você está em cima do muro?

Não perca meu tempo (não perca meu tempo)

Você está em cima do muro?

Vou escorregar, mas não vou cair

Não precisa ser para sempre

Apenas juntos por uma noite

Eu sinto vontade de resolver isso

Se isso é algo que você quer fazer

Sim, estou com vontade de resolver isso

Querido, se você quiser que eu

Eu poderia ser sua médica (eu poderia ser sua médica)

E eu poderia ser sua enfermeira

Acho que sei qual é o problema

Só vai piorar (Uh, uh)

Um medicamento à meia-noite

Apenas me mostre onde dói (Uh)

Eu preciso fazer você balançar, querido

Antes que seu corpo exploda

Deixe-me resolver isso

(Deixe-me, deixe-me, ah, deixe-me, deixe-me, deixe-me)

Deixe-me resolver isso, oh sim

(Deixe-me resolver isso, sim;

Deixe-me, deixe-me, ah, deixe-me, deixe-me, deixe-me)

Deixe a mamãe resolver isso para você

(Deixe-me, deixe-me, ha, deixe-me, deixe-me, deixe-me)

Você quer resolver isso? Oh sim

(Quero resolver isso, sim, querido)

Deixe-me, deixe-me, ah, deixe-me, deixe-me, deixe-me

Deixe-me, deixe-me, ah, deixe-me, deixe-me, deixe-me

Deixe-me, deixe-me, ah, deixe-me, deixe-me, deixe-me

Você quer resolver isso? (Quero resolver isso, sim)

Fonte: Vagalume