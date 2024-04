Milton Nascimento será tema de enredo da Portela no carnaval 2025 "Cantar Será Buscar O Caminho Que Vai Dar No Sol"

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

A Portela vai homenagear Milton Nascimento no carnaval de 2025. A Escola, que compleotu um século no ano passado, fez o anúncio através de um belo vídeo de quatro minutos que conta com a participação da comunidade e do homenageado.

"Se for assim, assim será, cantando me desfaço e não me canso de viver, nem de cantar", fala o cantor citando um dos versos chave de "Nos Bailes da Vida", canção lançada por ele em 1981.

A mesma composição, do cantor em parceria com Fernando Brant, também inspirou o título doi enredo: "Cantar Será Buscar O Caminho Que Vai Dar No Sol".

Esa não é a primeira vez que Milton é homenageado com um desfile no principal grupo do carnaval carioca. Em 1989, a Unidos do Cabuçu levou para a Sapucaí o enredo "Milton Nascimento, Sou do Mundo, Sou de Minas Gerais". A escola ficou no 14° lugar - nesse ano, o então Grupo 1 teve 18 desfiles e as quatro últimas colocadas foram rebaixadas.

Veja o clipe:

Clique para ver no Vagalume

Fonte: Vagalume