Natiruts anuncia turnê de despedida por estádios e arenas do país Alexandre Carlo e Luís Maurício seguirão caminhos separados

Crédito foto: divulgação

Após quase três décadas de estrada, o Natiruts vai encerrar suas atividades com uma grande turnê de despedida. Alexandre Carlo e Luís Maurício, os remanescentes da formação original, vão seguir caminhos separados após terem fundado uma das mais populares e longevas bandas do reggae brasileiro. Antes disso, eles rodarão arenas e estádios do país para tocar os sucessos, raridades e algumas surpresas para os fãs.

O giro vai começar em Brasília, cidade natal do grupo, em 8 de junho, e tem parada certa em outras 17 cidades. O derradeiro show acontecerá em Belém no dia 7 de dezembro. Os ingressos começam a ser vendidos hoje, 27 de fevereiro, através da Eventim.

Confira as datas:

8 de Junho - Brasília - Arena BRB Mané Garrincha

15 de Junho - Rio de Janeiro - Jockey Club

22 de Junho - Juiz de Fora - Estacionamento Estádio Municipal

6 de Julho - Fortaleza - Iguatemi Hall

13 de Julho - Natal - Arena das Dunas

20 de Julho - João Pessoa - Domus Hall

27 de Julho - Recife - Classic Hall

3 de Agosto - Porto Alegre - Espaço D'Areia

11 de Agosto - Florianópolis - Arena Opus

24 de Agosto - Belo Horizonte - Arena da Independência

31 de Agosto - São Paulo - Allianz Parque

7 de Setembro - Salvador - Arena Fonte Nova

21 de Setembro - Aracaju - Centro de Convenções AM Malls Sergipe

28 de Setembro - Teresina - Arena Praia de Verão Teresina Shopping

12 de Outubro - Ribeirão Preto - Estádio do Comercial

19 de Outubro - Manaus - Studio 5

2 de Novembro - Curitiba - Pedreira Paulo Leminski

7 de Dezembro - Belém - Espaço Náutico Marine Club

Fonte: Vagalume