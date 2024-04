Neil Young irá colocar suas músicas novamente no Spotify Apesar disso, cantor e compositor segue descontente com a plataforma

Dois anos depois de ter retirado suas músicas do Spotify, Neil Young decidiu retornar à gigante do streaming musical. Em 2022, o cantor e compositor tomou a medida drástica como um protesto pela empresa ter assinado um contrato milionário para ter exclusividade de transmissão do popular podcast de Joe Rogan, acusado de promover a desinformação sobre as vacinas na época da pandemia da Covid-19.

Agora, Young se viu obrigado a revertr a sua decisão depois que o novo contrato entre o podcaster e a gigante do streaming musical não tem mais a cláusula de exclusividade, significando que todas as plataformas também poderão transmitir o programa.

"Minha decisão chega no momento em que todas outras plataformas começaram a disponibilizar o o podcast ao qual me opus no Spotify. Como não posso sair de todos os serviços, porque aí minhas canções não poderiam ser ouvidas através do steaming pelos fãs de música, eu optei por retornar", escreveu o canadense em seu site.

"Eu tenho a sincera esperança de que a qualidade sonora do Spotify irá melhorar e as pessoas serão capazes de ouvir e sentir as músicas do modo que as produzimos... Vamos lá Spotify, vocês podem fazer isso. Sejam o número 1 de todas as maneiras. Vocês têm a música e os ouvintes."

Até esse momento, o catálogo de Neil Young ainda não retornou à plataforma.

