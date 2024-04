Niall Horan confirma dois shows no Brasil

Alto contraste

Quatro anos depois de ter cancelado um show no Brasil, Niall Horan finalmente acertou novas datas no país. O ex-One Direction trará sua atual turnê para a América Latina em setembro próximo.

Por aqui, os shows acontecem nos dias 28 em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, e 29 no Rio de Janeiro, na Rioarena. Esta será a terceira visita dele ao Brasil como artista solo, e a primeira em seis anos.

"A espera terminou América Latina! Eu irei trazer a 'The Show Live On Tour' até vocês no final deste ano. Inscrevam-se para participar da pré-venda desta quarta-feira (6) e fiquem por dentro dos detalhes no meu site. Obrigado por terem sido tão pacientes. Mal posso esperar para vê-los novamente!", escreveu o cantor nas redes sociais.

Fonte: Vagalume