Nicki Minaj passa por problemão com figurino e "briga" com fãs por não terem avisado. Veja! Momento aconteceu durante a performance da cantora em Orlando, na sexta-feira (22)

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Crédito foto: Reprodução Instagram

Nicki Minaj passou por um pequeno problema com seu figurino no show que fez em Orlando, nos EUA, na última sexta-feira (22), pela "Pink Friday 2 World Tour". A alça do vestido da cantora acabou se soltando, fazendo com que ela ficasse com os seios expostos.

O momento aconteceu enquanto a rapper entregava o microfone para que fãs na plateia cantassem o verso da música "The Night Is Still Young".

Quando reparou o que havia acontecido, Minaj se assustou e tentou consertar a situação, brincando que estava brava com os fãs por não terem avisado sobre o problema. "Meu Deus, meu peito", disse ela, puxando o vestido para cima.

"Enquanto isso, meu peito estava de fora e ninguém me contou, obrigada Barbz", reclamou ela, se referindo aos fãs. Meu peito todo estava de fora, é isso que eu ganhou por falar das pessoas".

Veja o vídeo abaixo:

Clique para ver no Vagalume

Fonte: Vagalume